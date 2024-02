Genova: insediata in Comune la "Commissione Segre" contro i messaggi di odio e violenza

Si è insediata oggi, martedì 7 febbraio 2024, a Palazzo Tursi la Commissione Speciale per il Contrasto dei Fenomeni di Intolleranza, Razzismo, Antisemitismo, Omofobia ed Istigazione all'Odio ed alla Violenza, anche detta Commissione Segre, con l’elezione del presidente Filippo Bruzzone e dei due vicepresidenti Angelo Veroli e Umberto Lo Grasso.

Sul tema si esprime Cristina Lodi, che siede in consiglio comunale per Azione, tra i componenti della nuova commissione: "Con grande emozione oggi ho partecipato alla seduta di insediamento della commissione Segre – dichiara la capogruppo del Gruppo Misto – auguro un buon lavoro al neoeletto presidente e ai due vicepresidenti. Non posso però non ricordare che questa commissione nasce da un ordine del giorno proposto dalla lista Crivello, con primo firmatario il capogruppo Gianni Crivello, nel lontano 2019, da cui partì un iter complesso e non sempre facile che ha portato all'approvazione della delibera di costituzione in Consiglio Comunale. Oggi siamo di fronte a una commissione istituita dopo quattro anni in un secondo ciclo amministrativo, in un clima più favorevole alla sua realizzazione".

"Siamo d'innanzi a una commissione di grande valore che ricorda anche la cittadinanza onoraria di Liliana Segre, riferimento costante, impegnando i membri in percorsi di contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, omofobia e istigazione all'odio e alla violenza: un alto obiettivo che speriamo ci trovi all'altezza. Voglio quindi - conclude la Lodi - ringraziare ancora una volta Gianni Crivello che contribuì con la sua proposta ad avviare un percorso che oggi è finalmente realtà".