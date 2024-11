Genova, infrastrutture: programmato tunnel Bolzaneto-Molassana. Bevilacqua (Lega): "Opera necessaria per la città"

"Tra le diverse opere in fase di realizzazione a Genova, come il prolungamento della metropolitana, i quattro assi di forza, lo Skymetro, tutte infrastrutture che la Lega sostiene convintamente, perché andranno a migliorare la mobilità cittadina, il trasporto pubblico locale e quello su gomma, è necessario iniziare a parlare di un collegamento veloce tra la Valpolcevera e la media Valbisagno". Così il gruppo consiliare della Lega in Comune a Genova.

"Un ulteriore passo avanti in questo senso - prosegue la nota - è stato fatto con l’inserimento del tunnel Bolzaneto-Molassana nel PUMS della città metropolitana, in un’ottica anche di sviluppo, sostegno e supporto del lavoro. A questo aggiungiamo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della nostra mozione per far partire un primo ragionamento sull’opera. Abbiamo chiesto alla giunta di verificare la possibilità di sviluppare con proprie economie o attraverso apposite fonti di finanziamento ministeriali un progetto di fattibilità tecnico economica di questa infrastruttura".

"Il tunnel Bolzaneto-Molassana rappresenta un’opera strategica che migliorerà la viabilità e collegherà due aree importanti di Genova - dice il consigliere con delega alle Vallate, Alessio Bevilacqua - favorendo lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio. Occorre superare i veti dei vari partiti del NO e guardare avanti verso il futuro della nostra città”.