Genova, indetto un presidio da CISL e UILFPL giovedì 14 dicembre, dalle 15 alle 18.00 a Palazzo Tursi

Ieri si è tenuto l’incontro alla presenza dell’Assessora ai Servizi Educativi, del Vice Direttore Generale e delle Direzioni del Personale e delle Politiche Educative. Negli incontri precedenti è stata ribadita la necessità di rivedere le assunzioni sia per le coperture degli organici con assunzioni a tempo indeterminato, sia per le coperture delle assenze con assunzioni a tempo determinato, viste le problematiche del settore. Complessivamente ad oggi, sono attivi 75 contratti a tempo determinato per i 3 profili professionali interessati (collaboratori, insegnanti ed educatrici), che risultano insufficienti alla gestione del servizio. La situazione sarebbe rimasta invariata sul 2024, pertanto hanno partecipato ai tavoli chiedendo l’ampliamento del numero di assunzioni. Da zero assunzioni previste, è stata ottenuta la disponibilità di un’implementazione del personale di 15 unità in più da aggiungere alle 75 già in essere (dato confermato ieri, ma da definire ancora la suddivisione dei profili).

Si tratta di una timida apertura per la quale è stato chiesto di investire maggiormente sul servizio educativo, prevedendo coperture adeguate e gestione del servizio in particolare negli eventuali primi giorni di assenza del personale, al fine di evitare possibili chiusure del servizio che mettono i dipendenti in difficoltà con cambi turno dell’ultimo minuto, spostandoli anche di sede e richiedendo attività straordinaria, creando discontinuità di offerta per l’utenza.

E' stato ritenuto necessario continuare a presenziare ai tavoli di trattativa per poter costruire un percorso costruttivo al fine di ottenere dall’amministrazione risposte adeguate alla gestione e all’organizzazione del servizio 0/6 che negli anni ha sempre dimostrato prestazioni di grande professionalità e qualità. Occorre un numero adeguato di collaboratori, di insegnanti di educatrici ma anche di figure amministrative e di funzionari. Stamattina, in occasione di un incontro relativo alla Ristorazione scolastica, in sofferenza come il tutto il servizio 0/6, è stato possibile ottenere l’emanazione di un nuovo bando di concorso per Econome/Dietiste che uscirà a breve, con un’assunzione prevista di 3 unità. Anche in questo caso cogliamo un’apertura dell’amministrazione seppur insufficiente che dimostra di fatto la carenza di tali figure tanto da spingere l’amministrazione ad esternalizzare sperimentalmente la parte dei controlli sulle mense scolastiche.

I problemi permangono anche sul sostegno alla disabilità, dove l’affidamento a cooperative non garantiscono la copertura dell’intera frequenza dei bambini disabili e sulle pulizie che spesso risultano non adeguate a mantenere standard igienici adeguati ad un servizio che ospita bambine e bambini dai zero ai sei anni. L’accordo politico sottoscritto a luglio 2023 ha sicuramente garantito un investimento necessario all’erogazione del servizio educativo ma ciò non si è dimostrato sufficiente alla luce delle condizioni ultime delle scuole d’infanzia, dei nidi e di tutto l’apparato amministrativo. Le scriventi organizzazioni sindacali si impegnano ad un presidio costante e puntale dei tavoli, al fine di essere attivamente partecipi per non trovarsi di fronte ad azioni e scelte unilaterali da parte dell’amministrazione. Si sarebbe voluto agire unitariamente, ma sulla data del presidio non erano tutti d’accordo, pur avendola concordata precedente.

Purtroppo non è stato possibile decidere per un’azione unitaria, anche se si porteranno avanti le stesse istanze, collaborando come è sempre stato fatto. Ci sarà dunque un presidio giovedì 14 dicembre, dalle 15 alle 18.00, per dare almeno un tempo minimo di organizzarsi, di informare le famiglie e di riportare la propria voce in un giorno in cui si riunisce la Giunta Comunale, che dispone della volontà di decidere le sorti dei servizi.

"La nostra voce insieme a quella delle famiglie sarà forte e chiara per l’erogazione di un servizio adeguato e di qualità. Comprendiamo che alcuni di voi saranno impegnati nelle Feste di Natale, ma siamo certi che sapremo portare le nostre e vostre istanze anche per chi non potrà essere presente"