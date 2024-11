Genova, incidente in via XX settembre: scooterista ferito

Incidente questa mattina intorno alle 9,30 in via XX settembre, a Genova, all'altezza dell'incrocio con via Ceccardi. Coinvolto uno scooter e un autobus Amt, che avrebbe impattato il mezzo a due ruote mentre stava svoltando per via Ceccardi. Lo scooter è rimasto incastrtato sotto alla carrozzeria dell'autobus.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza per trasportare il conducente del mezzo a due ruote in ospedale e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti sulla dinamica. Traffico momentaneamente bloccato in via XX settembre e in via Ceccardi.

(in aggiornamento).