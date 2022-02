Genova, incidente in A7 fra Bolzaneto e Sampierdarena: 3 chilometri di coda

di Marco Innocenti

Code anche in A26 fra Ovada e Masone, per i cantieri, e in A10 fra Arenzano e Celle Ligure

Quattro auto, un banale tamponamento e una corsia della A7 completamente bloccata: risultato, 3 chilometri di coda. E' quanto accaduto intorno alle 8 di stamani lungo l'autostrada Genova-Milano, fra Bolzaneto e l'allacciamento con la A12. Per fortuna, non si registrano feriti fra gli automobilisti coinvolti nell'incidente. Per lo stesso incidente, si sono create code anche sulla A12, all'altezza dell'immissione in A7 in direzione di Genova. Sempre in A12, 2 chilometri di coda fra Recco e Chiavari per lavori.

Come ogni mattina, poi, si registrano code in A26 fra Ovada e Masone. Qui i chilometri di coda sono circa 4, mentre 3 sono quelli che si verificano in A10 fra Celle Ligurie e Arenzano. In entrambi i casi, all'origine di tutto, ci sono i cantieri e il traffico dei pendolari delle ore di punta.

Vi ricordiamo che per restare aggiornati sull'andamento del traffico sulla rete autostradale ligure, potete far riferimento all'app My Way, nel box presente nella home page del nostro www.telenord.it, aggiornato in tempo reale.