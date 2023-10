Genova, inaugurato il nuovo TuDay Conad nello stabile dell'ex mercato del pesce

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'ex mercato ittico di Genova torna a nuova vita grazie all’inaugurazione del secondo TuDay Conad della città.

Il nuovo Urban Format di Conad si inserisce in un edificio degli anni Trenta che, grazie ad una preziosa riqualificazione, valorizza nuovamente l’importanza del palazzo per i genovesi, facendosi carico della sua salvaguardia. Recuperati e ristrutturati alcuni elementi decorativi come il grande mosaico in tessere di vetro disegnato da Pietro Dodero, pittore e incisore genovese del Novecento, i serramenti e la grande vetrata che identifica l’immobile. Recupero urbanistico, riqualificazione dell’area, nuovi posti di lavoro e compresenza di più attività commerciali moderne e al tempo stesso legate al territorio sono il vero valore aggiunto di questo prezioso intervento in città e per i cittadini.

Il punto vendita rappresenta la perfetta fusione tra modernità e tradizione, ideale per le persone con uno stile di vita dinamico, grazie ad un’ampia proposta di contenuti premium che mettono in risalto i prodotti freschi, il take-away e le prelibatezze enogastronomiche locali.

“Questa apertura, conferma la nostra volontà di investire su Genova e di consolidare la nostra presenza in città per offrire ai cittadini il più ampio servizio, con innovazione e qualità - dichiara Adamo Ascari, l’Amministratore delegato di Conad Nord Ovest - In quest’ottica di sviluppo e innovazione siamo orgogliosi di inaugurare qui oggi in questo immobile così importante per i genovesi e lo facciamo portando la nuova insegna TuDay Conad anche nel centro di Genova, un format di prossimità che si adatta perfettamente al cuore della città.”

Insieme a Conad, in questa nuova avventura, due partner d’eccezione, per una offerta di servizi più ampia a tutti clienti: Grondona, storica azienda dolciaria genovese e leader del territorio che si occuperà della parte ristorazione ed Euronics, catena specializzata in articoli di elettronica e informatica, partner di Conad ormai da anni.

“Siamo lieti di poter inaugurare l’insegna TuDay Conad anche in questo nuovo sito di Genova. Ad inizio mese abbiamo portato alla Fiumara questo nuovo format e oggi aggiungiamo una nuova Margherita al tessuto Genovese - dichiarano Stefano Pasotti e Gianluca Lauria, Soci di Conad Nord Ovest. - Ci troviamo in una location storica della nostra città, l’ex Mercato Ittico, che per molti anni ha rappresentato un’area di abbandono. Con orgoglio possiamo affermare che oggi questa zona, incastonata fra il Porto Antico e il Waterfront di Levante, è stata nuovamente valorizzata. Con questo nuovo format contemporaneo, pronto ad offrire ai nostri clienti un punto di vendita legato alle tradizioni ma aperto alle novità, vogliamo diventare un riferimento in città per la spesa quotidiana. Condividiamo questa nuova avventura con importanti partner, Biscottificio Grondona ed Euronics, per offrire una più ampia offerta ai nostri clienti.”

Così come negli altri punti vendita Conad, all’interno del TuDay grande attenzione sarà destinata alle eccellenze locali, grazie ad un’area dedicata agli Ori di Liguria e ad un ampio assortimento di salumi, formaggi tipici e derivati dalle olive. Confermata anche la centralità dei freschi e freschissimi a partire dal reparto gastronomia, salumeria e panetteria con numerose referenze del territorio ligure e con la duplice funzionalità assistita e a libero servizio. Presenti anche i reparti di ortofrutta e macelleria self-service con un vasto assortimento di articoli take-away. Completa l’offerta un’area healthy, ed i prodotti a marchio Conad delle linee Verso Natura, Alimentum e Piacersi, nonché tutta la linea Sapori&Dintorni e Sapori&Idee Conad.

All’interno del punto vendita, a conferma del grande impegno di Conad per la sostenibilità ambientale, sono stati installati sistemi di refrigerazione a risparmio energetico e un impianto di illuminazione a led.

Il supermercato si sviluppa su una superficie di 250 mq, impiega 12 persone di cui 8 nuove assunzioni e presenta 4 casse self check-out, oltre a 1 cassa tradizionale. Inoltre, in linea con le peculiarità del format, il supermercato dispone di diversi servizi, come quello di spesa online “Ordina e ritira” e la consegna a domicilio, permette il pagamento delle bollette, l’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico e ricariche telefoniche ed accetta i buoni pasto.

Il supermercato, che dispone dei parcheggi gratuiti del centro commerciale, è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00. Nel giorno di inaugurazione, è previsto l’omaggio di una shopper in tessuto a marchio Conad.