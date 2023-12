Genova, inaugurato il nuovo InCoop in Carignano. Il vicepresidente Trovato: "Un negozio vicino ai clienti con un attento focus sui prodotti freschi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

È stato inaugurato questa mattina in via Alessi, a Genova Carignano, un nuovo supermercato InCoop di 500 metri quadrati, che dispone di 27 posti auto riservati e di una decina di posti moto.





In auto il negozio è accessibile sia da Via Alessi che da Via Santa Chiara.





L’offerta, di circa 6.000 articoli, è incentrata sui prodotti da dispensa, indispensabili per la spesa di tutti i giorni, con un’ampia proposta di prodotti a marchio Coop, che esprimono la migliore sintesi tra qualità e convenienza, quest’ultima particolarmente evidente nella nuova linea di primo prezzo Spesotti.





A disposizione della clientela ci sono i banchi assistiti delle carni, della gastronomia-forneria, con la vendita di pizza e focaccia al taglio, e della pescheria, oltre al distributore di pane sfuso e al mercatino dell’ortofrutta.





Il supermercato è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 21, e la domenica, dalle 8,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 20,30.





All’interno del negozio è presente anche il Punto Soci, cioè l’ufficio a disposizione dei Soci per le operazioni di Prestito Sociale e per l’attivazione di molti servizi, come le polizze assicurative UnipolSai e la telefonia Coop Voce. Per chi non è ancora Socio della Cooperativa, fino a fine febbraio 2024 è prevista una promozione che prevede di ricevere un valore in buoni acquisto pari ai 25 euro della quota sociale e un carnet con sconti su vari servizi, per un valore complessivo di 150 euro.





Il nuovo supermercato occupa una ventina di persone e al momento ha permesso di ricollocare una parte del personale del superstore Antonio Negro, ancora chiuso dopo l’incendio che ha colpito il centro commerciale lo scorso 31 ottobre. Superata quest’emergenza è prevista l’assunzione di una decina di persone.





In tema di tutela dell’ambiente, il supermercato si avvale di luci a led, impianto frigorifero a ciclo transcritico, che non utilizza gas fluorurati, climatizzazione con inverter e ricambio dell’aria con recuperatore di energia. Tutti i banchi refrigerati del punto vendita sono chiusi da porte per limitare la dispersione del freddo, il che permette di risparmiare ogni anno 650 Kwh di energia per metro lineare rispetto ai banchi tradizionali.





Presso il negozio sarà installata una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, che servirà anche a ricaricare un furgone elettrico Coop da utilizzare per la consegna delle spese a domicilio. In questo caso non si tratta delle spese ordinate sul sito coopshop.it, anch’esse consegnate utilizzando furgoni elettrici, ma di quelle effettuate in negozio dai clienti che preferiscono fare i propri acquisti di persona, ma non vogliono trasportare grossi carichi, quindi ne richiedono il recapito a domicilio. Oltre al punto vendita di Via Alessi il furgone sarà al servizio anche dei supermercati di Piccapietra e Piazza dello Zerbino, dove la consegna delle spese a domicilio è particolarmente richiesta. Grazie alla presenza di un mezzo dedicato sarà possibile velocizzare le consegne e aumentarne il numero.





A disposizione della clientela c’è anche una postazione di ritiro della spesa del servizio Coop Drive, che permette di ordinare gli acquisti online, utilizzando il sito coopshop.it, e ritirarli già pronti in negozio, senza sovrapprezzo.