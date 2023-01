Genova, inaugurata la nuova base operativa della polizia locale in centro storico

E' stata presentata, in via San Giorgio 1, la nuova base operativa della polizia locale di Genova. L'edificio è l'ex scuola Garaventa.

Circa 100 posti per agenti suddivisi tra maschi e femmine con docce e spogliatoi e uffici.

"Gli agenti del Nucleo centro Storico hanno da oggi una base logistica e operativa in una zona strategica per la loro attività – spiega l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino – sono locali che non saranno aperti al pubblico, ma contribuiranno comunque a implementare il presidio del centro storico da parte dei nostri agenti, valorizzandone la professionalità nel lavoro quotidiano e incrementando anche il grado di sicurezza percepita da parte dei residenti e non solo della zona. Gli agenti della polizia locale, impegnati nell’attività di presidio e di controllo del centro storico, stanno svolgendo un grande lavoro su un territorio non facile: la nuova base contribuirà a efficientare il loro quotidiano impegno a servizio della sicurezza dei cittadini e a presidio della legalità".

L'assessore al Centro Storico Mauro Avvenente ha sottolinaeto che " è stato aggiuntoo un importante tassello sul piano della sicurezza, su cui già molto è stato fatto nell’ambito del Piano integrato Caruggi e su cui continueremo a lavorare con grande impegno e in piena sinergia tra le diverse direzioni comunali. Inoltre, sottolineo come questa operazione abbia anche il valore aggiunto di valorizzare un immobile del patrimonio civico, rifunzionalizzato con un importante investimento a servizio non solo dei cittadini del centro storico, ma di tutti i genovesi e della città in generale".