Genova: in pensione anche "Belli Capelli", l'ultimo componente dello storico ufficio stadio della Questura

di Gessi Adamoli

Massimo Ivaldi, Vittorio Notarstefano, Rosario Faraci, Santino Guerrieri e Angelo Lo Giacco erano i componenti della storica Squadra Controllo Tifoserie della Digos di Genova che per oltre 25 anni ha garantito l’ordine pubblico allo stadio Ferraris, passando attraverso dirigenti di spessore come Gonan, Parente, Borrè, Perisi e Truppo. Dal primo settembre ha lasciato la trincea, guadagnandosi la merita pensione, anche Angelo Lo Giacco, il più giovane del gruppo, universalmente conosciuto come Belli Capelli. Nel trovargli il soprannome, infatti, le tifoserie di Genoa e Sampdoria si erano per una volta trovate d’accordo.

Sono stati anni in cui non sono mancati i momenti di grande tensione come quando in occasione di una partita della Nazionale Ivan Bogdanov, il famigerato Ivan il terribile, alla guida di un manipolo di scatenati tifosi serbi aveva provato a mettere a ferro e fuoco il Ferraris. Sono stati gli anni della contestazione a Preziosi e delle provocazioni di Ferrero. Su tutte quella del 17 ottobre 2022 quando, a sorpresa, si presentò a Marassi in una partita di Coppa Italia tra la Sampdoria e la Roma e ci volle tutta l’abilità persuasiva di Lo Giacco per convincerlo a tornare sui suoi passi. Del resto proprio la sua abilità di mediatore ne avevano fatto una pedina preziosissima della squadra chiamata a gestire l’ordine pubblico allo stadio.

Dice Belli Capelli con una punta di nostalgia: “Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto di due tifoserie straordinarie che mi hanno dato tanto sia dal punto di vista umano che da quello professionale. Le porterò sempre nel cuore”.