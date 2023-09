Genova, in dieci anni persi 5000 posti di lavoro. Cavo: "Una crisi che arriva dalle decisioni di disarmare il comparto industriale della città"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

In dieci anni a Genova sono stati persi quasi cinquemila posti di lavoro, in Liguria ottomila, soprattutto nel settore del commercio. Questi sono i dati indicati dagli Osservatori dell'Inps. La situazione è dunque di forte difficoltà a livello occupazionale e peggiora di anno in anno.

Alessandro Cavo, presidente dei Confcommercio Genova:" E' una crisi che arriva da molto lontano, primariamente dalle decisioni di disarmare quello che è stato il comparto industriale di questa città e i conseguente spopolamento che per anni ha afflitto questa città che tendeva ai milioni di abitanti e che adesso invece è un pò più di 560.000 abitanti. Questo influisce tanto sul tessuto commerciale. E' solo grazie al turismo che negli ultimi 20 anni ha dato lavoro alle attività commerciali, ma soprattutto nel settore food, invece l'abbigliamento ha subito maggiormente. noi crediamo che questa città debba continuare ad investire sull'apertura, soprattutto sul mondo infrastrutturale. E' una città che ha bisogno fortemente di avere un collegamento veloce con il nord. Il terzo valico arriverà tra poco più di 3 anni e noi aspettiamo quel momento come un vero e proprio strike per la città. Ma già ora ci sono segnali confortanti rispetto all'interesse che la città genera al di fuori. C'è bisogno di sostenere questo cambiamento. Confcommercio s'impegna da sempre in questo, sostenendo il terzo valico, l'infrastruttura, la gronda e tutto ciò che possa rendere la città più fruibile".

Nel 2013 gli occupati in Liguria nel settore del commercio erano 73.873, numero che è poi sceso a 65.160 nel 2022. La provincia di Genova è passata invece da 37.225 lavoratori del 2013 a 32.755 dieci anni dopo. La fascia di età più colpita da questa situazione occupazionale è stata quella dai 40 ai 44 anni. Savona, La Spezia e Imperia hanno perso complessivamente 4.213 addetti nel comparto del commercio nel decennio 2013-2022. Di recente abbiamo assistito al Career day, giornata di orientamenti dedicata alla domanda e offerta di lavoro. Sono state molte le aziende che hanno aderito all'iniziativa per aumentare l'afflusso di dipendenti, bisognerebbe quindi pensare ad un'iniziativa anche per i commercianti.