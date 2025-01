Genova, impianto Amiu di via Sardorella, Bevilacqua (Lega): "Necessario risolvere le criticità"

Le criticità legate all’impianto di recupero differenziato di via Sardorella, a Bolzaneto, sono al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere comunale Alessio Bevilacqua della Lega. L’impianto, fondamentale per il trattamento e la valorizzazione di materiali come plastica, alluminio, acciaio, carta e cartone, sta creando disagi significativi ai residenti e ai lavoratori della zona, tra cui gli agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato.





Criticità segnalate – L’impianto di via Sardorella, pur essendo un’infrastruttura chiave per la gestione dei rifiuti della città, è al centro di numerose segnalazioni da parte della comunità locale. I problemi più evidenti riguardano i cattivi odori e la proliferazione di insetti, fenomeni che si intensificano durante i mesi estivi e rendono insostenibile la qualità della vita per i residenti e per coloro che lavorano nella zona industriale. Questi disagi colpiscono anche le forze dell’ordine, con gli agenti del Reparto Mobile che operano a pochi passi dall’impianto.





Interventi richiesti – In seguito a queste problematiche, Bevilacqua ha chiesto l’istituzione di una commissione ad hoc per affrontare in modo diretto e concreto le difficoltà emerse. Il consigliere ha proposto inoltre l’organizzazione di un incontro pubblico con i cittadini per discutere delle soluzioni possibili. “È fondamentale che l’amministrazione comunale e gli enti competenti intervengano tempestivamente per risolvere questi disagi e migliorare la situazione”, ha dichiarato Bevilacqua.





Revamping dell’impianto – Il consigliere ha anche sottolineato che l’assessore competente ha annunciato che Amiu ha avviato un progetto di revamping dell’impianto, con l’obiettivo di completare i lavori entro la primavera del 2026. “Sarà mia premura monitorare l’andamento e i tempi dei lavori, affinché le soluzioni vengano attuate nel più breve tempo possibile”, ha aggiunto Bevilacqua.





Ruolo strategico dell’impianto – Nonostante le problematiche, l’impianto di via Sardorella riveste un ruolo strategico per la gestione dei rifiuti nella città di Genova, contribuendo in modo sostanziale al trattamento di materiali differenziati. La sua efficienza è cruciale per il corretto funzionamento delle attività industriali e per l’impegno della città nella valorizzazione dei materiali riciclabili. Per questo motivo, la risoluzione delle criticità è vista come una priorità.





Monitoraggio continuo – Bevilacqua ha concluso sottolineando l’importanza di un monitoraggio continuo e di un intervento costante per evitare che le problematiche legate all’impianto si ripetano in futuro. Il consigliere comunale ha espresso l’auspicio che il Comune e Amiu possano collaborare per garantire una gestione efficiente e a basso impatto ambientale dell’impianto.

