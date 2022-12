Genova, il Teatro Carlo Felice risponde alla Cgil: "Non ci sono i presupposti per lo sciopero"

In merito alla proclamazione di sciopero della sigla sindacale SLC-CGIL per il 31 dicembre 2022 la Direzione del Teatro Carlo Felice ritiene che non ricorrano i presupposti per la proclamazione di uno sciopero, che lede inutilmente l'immagine e gli interessi generali della Fondazione. E questo, fermo restando che lo spettacolo programmato per il 31 dicembre 2022 andrà regolarmente in scena. Cio detto, la Direzione del Teatro rimane sempre a disposizione dei lavoratori e delle loro Organizzazioni Sindacali per tutti gli approfondimenti necessari o comunque utili. Il tutto, in un momento che vede il risanamento economico del Teatro, e la risoluzione di tanti annosi problemi come quello degli acconti sui futuri miglioramenti erogati in passato ai lavoratori, e che non dovranno essere restituiti al Teatro. Non solo, lo Stato ha compiuto un investimento sul Teatro Carlo Felice per oltre 23 milioni di euro per assicurarne il migliore sviluppo e certezze peril futuro. Investimento che è stato accolto con il massimo apprezzamento da parte del Consiglio di Indirizzo, del Gestore e di tutti i lavoratori del Teatro.