Genova, il Salone Nautico "sbarca" a Newport: è la terza presentazione negli Stati Uniti

Terza presentazione negli Usa del Salone Nautico Internazionale di Genova (21-26 settembre). Questa volta è avvenuta a Newport, dopo New York e Fort Lauderdale. Gli Stati Uniti rappresentano stabilmente il primo mercato di destinazione per la nautica da diporto italiana nel mondo: nel 2022, anno del nuovo record di vendite del Made in Italy, si è registrato un +30% rispetto all'anno precedente (per un valore di 575 milioni di Usd).

"La presentazione alla Newport RI consolida il percorso di comunicazione dell'eccellenza italiana della nautica negli Usa, realizzato in collaborazione con Ice Agenzia", ha dichiarato Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell'Ufficio Studi di Confindustria Nautica.

"Abbiamo inserito Newport a pieno titolo nel programma Italy on Madison perché' il Salone Nautico Internazionale di Genova è una eccellenza del Made in Italy per più ragioni: da un lato è una fiera in crescita e rivisitazione architettonica grazie al completamento il progetto di Renzo Piano del nuovo waterfront, dall'altro la nautica è la quintessenza della nostra produzione nazionale perché' il design si sposa con la tecnologia, i materiali con l'innovazione, i trends con la sostenibilità", ha dichiarato Antonino Laspina, Direttore dell'Agenzia Ice di New York, coordinatore della rete USA.