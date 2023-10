Genova, il ruolo di Start 4.0 e delle imprese associate per la trasformazione digitale, sostenibile e sicura

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il Centro di Competenza Start 4.0 ha organizzato l’evento "Il ruolo di Start 4.0 e delle imprese associate per la trasformazione digitale, sostenibile e sicura presso Palazzo della Borsa di Genova. L'iniziativa, patrocinata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio di Genova, che ha visto protagoniste le 50 imprese e organizzazioni associate di Start 4.0, tra quelle maggiormente impegnate nell’innovazione e nella trasformazione digitale e in grado di rappresentare intere filiere produttive.

All’evento parteciperanno il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il Sindaco di Genova Marco Bucci, l’ing. Luigi Laurelli, della divisione per le politiche di digitalizzazione delle imprese in rappresentanza del MIMIT, il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, l’Amministratore Unico di Liguria Digitale, Enrico Castanini. Tra il pubblico, anche la presenza degli studenti di Gestione Progetto e Organizzazione d'Impresa dell'Istituto Superiore Gastaldi-Abba di Genova, che il Centro di Competenza accoglierà per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’innovazione e del lavoro 4.0.

La giornata, divisa in panel tematici, sarà dedicata alle prospettive di trasformazione digitale di imprese, città e porti, nel percorso tracciato dal PNRR, che ha individuato proprio il Centro di Competenza come soggetto attuatore, con oltre 11, 8 milioni di euro da destinare all’obiettivo di digitalizzazione delle imprese italiane attraverso servizi e bandi per finanziare progetti di innovazione tecnologica.

“La digitalizzazione e la diffusione delle nuove tecnologie è elemento centrale per lo sviluppo economico di una regione come la Liguria, che vede proprio nell’high tech uno degli elementi cardine del processo di riconversione industriale del suo territorio e un fattore fondamentale per la nascita di nuove di imprese e lo sviluppo di quelle presenti sul territorio, che devono competere in un mondo sempre più interconnesso e in rapida evoluzione – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – In particolare penso a settori in cui la Liguria ha sempre giocato un ruolo centrale e in cui vuole continuare a essere protagonista come la portualità e la logistica intermodale, con una attenzione particolare al ruolo strategico che la digitalizzazione ha e può avere nel campo della sostenibilità e del bilanciamento energetico a livello industriale. Si tratta di un settore in cui Regione Liguria crede fortemente, prova ne è la creazione del Commissario per l’innovazione digitale della pubblica amministrazione in ambito regionale, il cui obiettivo è quello di coordinare le strategie per lo sviluppo organico e integrato delle tecnologie informatiche, della digitalizzazione dei servizi e delle infrastrutture della Liguria. Anche il sistema pubblico, e non solo le imprese – conclude - deve guardare al futuro e affrontare la sfida della digitalizzazione, proprio per poter dare risposte sempre più efficaci e rapide al cittadino, tenendo sempre al centro il fondamentale tema della sicurezza e della protezione dei dati”.

Il Centro Competenza è un partenariato pubblico – privato, con sede a Genova e nasce nel 2019 come uno degli 8 Centri nazionali nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 con l’obiettivo di aiutare le imprese e le Pubbliche Amministrazioni ad introdurre nuove tecnologie nei loro prodotti, processi e servizi e consolidare la loro presenza competitiva sui mercati.

“In questi anni di attività siamo diventato un punto di riferimento per la transizione digitale di un vasto tessuto imprenditoriale, attraverso principalmente tre canali: la costruzione e il consolidamento degli Open Labs, la formazione e l'aggiornamento professionale certificato, l’erogazione di contributi per progetti di innovazione, tramite bandi. Siamo determinati a raggiungere gli obiettivi PNRR chiesti dal Governo e Commissione europea entro il 2026”, afferma la Presidente di Start 4.0, Paola Girdinio.