Genova, il risorante La Marinella a Nervi richiude nuovamente: si attende l'albergo

La riapertura del bar ristorante La Marinella 1934 è durata sei mesi. A luglio sulla porta era apparsa la scritta "chiuso per ferie fino al 13 agosto" ma non c'è stata più la riapertura. Non sono state condivide comunicazioni ufficiali al riguardo dalla proprietà. In autunno sarebbe prevista l'inaugurazione della parte alberghiera che era in fase progettuale. I cantieri non sono ancora terminati e pertanto continuano i lavori, ma non c'è nemmeno una data ancora prevista per l'inaugurazione e ormai l'autunno è alle porte.

C'è grande attesa per conoscere il futuro della struttura che per tanti anni è rimasta chiusa e abbandonata per via dei danni causati dalle mareggiate e poi riaperta all'improvviso. Il gioiello di locale incastonato nella passeggiata di Nervi sul mare, storico e molto amato rimane ancora un'incognita.

Il progetto prevede la realizzazione di un hotel quattro stelle superior con al piano terra lounge bar e ristorante aperti a tutti e al primo piano nove camere, di cui quattro suite da 45 metri con vasca filo pavimento, e un'area wellness con una vasca idromassaggio vista mare, sauna, bagno turco, sala relax e massaggi. All'esterno dovrebbero sorgere un pontile e una spiaggetta privata sugli scogli, in attesa che venga realizzata la diga sommersa sul fondale a protezione del tratto della passeggiata dove si trova La Marinella.

La ristrutturazione è cominciata nel 2018 ma ha subito interruzioni prima per il Covid, poi le mareggiate e i problemi tecnici. La fine dei lavori, era prevista per il 2019, fino a slittare ad oggi. E nel frattempo anche l'investimento iniziale di 1,5 milioni di euro è triplicato.