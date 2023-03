Genova, il ministro Salvini in visita al gazebo della Lega: "Auguri ai papà del mondo da una città che sta crescendo i figli in modo incredibile"

Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato in visita questa mattina al gazebo della Lega allestito al Porto Antico, di fronte a Palazzo Ducale.

Tra i temi toccati quello relativo alla festa del papà (motivo per cui ha portato la figlia a vedere l'Acquario), le bellezze di genova e il ponte sullo Stretto:

"Auguri a tutti i papà del mondo: ognuno nella vita privata è libero di amare chi vuole e come vuole, l'importante è che non si nasconda quella che è la nostra storia passata, presente e futura, ovvero la mamma e il papà. Quindi auguri ai papà da una città che sta crescendo i figli in maniera incredibile. Ogni volta che vengo a Genova mi emoziono, perchè tra la diga, la gronda, il Terzo Valico, il Waterfront, il Porto che si allarga si capisce quanto questa realtà stia crescendo. E' probabilmente una delle città italiane ed europee che darà più lavoro, ricchezza e bellezza: ringrazio chi si sta adoperando per questo".

Questione ponte sullo stretto: "Sono decenni che se ne parla e sono stati spesi tantissimi soldi senza far nulla. Il nostro obiettivo è cominciare i lavori entro l'anno prossimo. Abbiamo gli ingegneri migliori del mondo e sarà un'opera straordinaria. Stiamo pensando al decreto, chi lavorerà al ponte avrà una missione. Valuteremo successivamente se serviranno uno o due amministratori, l'importante è che dopo 50 anni di chiacchiere si riesca a partire, perchè ci sono 5 milioni di italiani separati da questi 3 km: io vorrei unire il paese con queste opere pubbliche".

Sul possibile incontro con Renzo Piano: "La giornata è dedicata innanzitutto a mia figlia, che mi ha chiesto di tornare all'Acquario in questo giorno: oggi la protagonista è lei. Se ci sarà l'opportunità di incontrarlo non mi tirerò indietro. Sul ponte c'è un progetto di 10 anni fa che deve essere aggiornato, al tempo era straordinario. Ci lavorarono ingegnere italiani, spagnoli, giapponesi e americani: penso che l'Italia possa dare lezioni al mondo. Il ponte sullo stretto sarà l'opera più green al mondo: si risparmieranno almeno 140 mila tonnellate di CO2 nell'aria e si ripulirà il canale di Sicilia. Noi siamo green coi fatti: gli pseudo ambientalisti che dicono 'no' all'unione tra Sicilia Italia ed Europa non sanno ciò di cui parlano. Sarà un enorme risparmio di tempo, soldi e l'inquinamento diminuirà drasticamente".