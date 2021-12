Genova, l'ex mercato di Corso Sardegna riprende vita. I residenti: "Finalmente, ci voleva!"

di Alessandro Gardella

Pareri estremamente favorevoli da parte degli abitanti di San Fruttuoso, che in questo primo giorno feriale hanno visitato la struttura inaugurata sabato

Il mercato di Corso Sardegna ha preso nuovamente vita nella giornata di sabato e in questi primi due giorni è stato già oggetto della curiosità dei residenti e non solo. Tra chi passeggia nel parco, magari accompagnato da un bambino piccolo per portarlo nella zona dei giochi, e chi fa le prime compere nel nuovo supermercato Coop, abbiamo intercettato qualche parere in questo primo giorno feriale. Pareri tutti estremamente positivi.

Si passa da un: "Lo troviamo molto cambiato, in meglio ovviamente!" a un: "Finalmente, ci voleva!". Non ci sono dubbi che il nuovo mercato di Corso Sardegna stia riscuotendo grande successo tra gli abitanti della zona di San Fruttuoso e non solo. E quando si andrà verso la stagione più calda, con l'arrivo della primavera, il mercato si animerà con l'apertura di nuove attività commerciali. Intanto però la zona del parco, intitolato alle vittime dell'alluvione del 4 novembre 2011, è già attiva, con scolaresche che svolgono educazione fisica all'interno del campetto polivalente e i più piccoli che si divertono nella zona degli scivoli. Un nuovo punto di aggregazione che ha fatto felici tutti i residenti.