Classifica 'Qualità della vita', Genova 26^: perde sette posizioni, ma è la miglior ligure

di Edoardo Cozza

Nell'annuale graduatoria del 'Sole 24 Ore', il capoluogo ligure è al top in regione: Savona, La Spezia e Imperia crescono, ma restano indietro

Ogni anno il quotidiano economico-finanziario 'Il Sole 24 Ore' disegna la classifica della qualità della vita nelle province italiane. L'edizione 2021 registra il primato di Trieste su Milano e Trento a livello nazionale, mentre Genova si posiziona al 26° posto, in calo di 7 posizioni rispetto al 2020.

La provincia del capoluogo regionale è comunque la migliore della Liguria, anche se le altre scalano diverse posizioni in graduatoria: La Spezia è 42^ (+3 rispetto a un anno fa), Savona è 44^ (nel 2020 era 48^), Imperia resta indietro al 77° posto (ma sale di 4 gradini rispetto al 2020).

Andando a vedere i dati nei singoli settori, Genova è 7^ in cultura e tempo libero, 18^ per ricchezza e consumi, 35^ nel settore demografia e società, 38^ per lavoro e affari, 39^ in ambiente e servizi, ma addirittura 90^ per sicurezza e giustizia.

La provincia della Spezia fa registrare la sua miglior performance in ambiente e servizi, dove è 7^, c'è poi il 20° posto per cultura e tempo libero, il 27° in ricchezza e consumi, il 58° in affari e sicurezza, mentre è più indietro per demografia e società (81^) e lavoro e affari (83^).

La provincia di Savona è 2^ in Italia per cultura e tempo libero, 13^ per ambiente e servizi, ma paga dazio in demografia e società dove è 97^ (seppure in risalita). Ci sono poi la 66^ posizione per affari e lavoro, la 46^ in consumi e ricchezza e la 79^ piazza in sicurezza e giustizia.

Per Imperia e provincia la miglior performance è in cultura e tempo libero col 13° posto assoluto, poi il 47° posto per ambiente e servizi, la 65^ posizione di consumi e ricchezza,. la 72^ piazza di affari e lavoro. Molto male, invece, giustizia e sicurezza (103° posto) e demografia e società (104°).