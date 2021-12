Genova, incendio in un appartamento in via della Cella: a causarlo un televisore

di Edoardo Cozza

Un corto circuito dell'elettrodomestico ha causato le fiamme, divampate nelle prime ore di questa mattinata: non vi sono feriti o intossicati

Incendio all'alba in un appartamento in via della Cella, a Sampierdarena, a Genova.

Le fiamme, con ogni probabilità, sono state causate da un corto circuito partito da un televisore. A bruciare è stato il mobile dove era posizionato l'elettrodomestico, con il fuoco che ha poi attecchito nel resto dell'appartamento.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco e il 118: in un primo momento il palazzo è stato evacuato, poi dopo un'ora e mezza di attesa, i residenti degli altri appartamenti hanno potuto far ritorno nelle proprie abitazioni. Non si registrano feriti né intossicati.