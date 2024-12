Genova, il Mercatale torna in anticipo: dal 7 al 22 dicembre 40 casette di legno in piazza De Ferrari

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Torna con l'ottava edizione, e in anticipo rispetto agli anni scorsi, il Mercatale di Genova, il tradizionale villaggio natalizio organizzato da Cna Genova nella centralissima piazza De Ferrari.

Quando - Un'edizione XL del Mercatale 2024, che potrà contare su ben 16 giorni di attività, arrivando a coprire per la prima volta anche la festività dell'Immacolata, che quest'anno coinciderà con l'accensione dell'albero in piazza De Ferrari: aperto dal 7 al 22 dicembre dalle 10 alle 20.

Obiettivo - Come per le precedenti edizioni, l'evento si pone l'obiettivo di mettere in mostra e valorizzare le eccellenze del territorio, con imprese che rappresentano l'artigianalità e la qualità. Imprese che in molti casi possono fregiarsi anche del marchio “Artigiani in Liguria”.

I numeri - Come per le precedenti sette edizioni, anche quest'anno il Mercatale sarà un viaggio nell'artigianato e nella gastronomia ligure attraverso le 40 casette in legno, per 48 espositori, disposte su due cerchi concentrici intorno alla fontana di piazza De Ferrari, e grazie anche ad un videowall installato sulla facciata di Palazzo Ducale che proietterà immagini e video promozionali

Le novità - Maggiore spazio al pandolce genovese e uno stand dedicato anche ai prodotti a base di pesce fra le novità i questa edizione del Mercatale. Rimangono poi i tradizionali protagonisti dell'agroalimentare come olio, pesto, vini e dolci tradizionali quali il pandolce basso genovese. Per l'artigianato: oggetti in ferro battuto, bijoux, tessuti decorativi e composizioni floreali.

“Oltre al periodo più esteso di Mercatale in piazza De Ferrari, per questa edizione abbiamo puntato ancor di più sull'offerta di qualità, criterio che da sempre contraddistingue la nostra manifestazione – spiega il presidente di Cna Genova, Paola Noli -. Nella selezione delle imprese abbiamo voluto rafforzare la presenza del marchio 'Artigiani in Liguria' e ampliare l'offerta merceologica inserendo nuovi prodotti come, ad esempio, quelli a base di pesce. Inoltre, freschi del recente campionato del pandolce genovese basso abbiamo pensato di dare spazio agli artigiani che interpretano sapientemente la ricetta di questo prodotto che sta diventando sempre di più uno strumento di marketing territoriale”.

“Si tratta di un'iniziativa che è divenuta oramai parte della tradizione genovese – sottolinea il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria, Alessio Piana –. Grazie al nostro impegno, anche quest’anno Regione Liguria ha sostenuto la realizzazione del Mercatale, che consideriamo sempre più un’occasione per regalare nelle feste prodotti del territorio, valorizzando al contempo il saper fare dei nostri artigiani”.

Il Mercatale abbraccerà come sempre la sua duplice vocazione da una parte di valorizzazione delle tradizioni e delle eccellenze locali, e dall'altra di promozione turistica del saper fare dell'artigianato ligure.

Un connubio vincente per l'assessore al Commercio e all'Artigianato del Comune di Genova, Paola Bordilli. “C’è sempre grande attesa ed entusiasmo per l’avvio del Mercatale, l'evento natalizio promosso da Cna che da anni impreziosisce le nostre festività cittadine – commenta -. Un'edizione che, come ogni anno, dimostra il grande lavoro ed impegno delle aziende e degli espositori, selezionati per rendere l’evento una eccellenza del nostro territorio e chiamati non solo a ricreare la tipica atmosfera natalizia, che tanto piace a grandi e piccini, ma anche ad offrire a tutti i visitatori, con grande attenzione, la qualità dei nostri prodotti, dall'agroalimentare ai tessuti, dai bijoux al ferro battuto, dalle composizioni floreali alle essenze, e molto altro ancora. Inoltre, quest’anno ci sarà un doppio risvolto solidale legato all’iniziativa, non posso quindi che invitare tutti a visitare il nostro Mercatale dal 7 al 22 dicembre”.

Insieme a Regione Liguria e a Comune di Genova, a livello istituzionale anche la Camera di Commercio di Genova sostiene l'ottava edizione del Mercatale, confermando quella vicinanza all'evento che è stata dimostrata negli anni, a partire dalla prima edizione dell'evento.

“La Camera di Commercio è al fianco di Cna Genova per questa e per le tante altre iniziative che valorizzano il saper fare del nostro territorio – evidenzia il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio -. Anche quest’anno le ormai classiche casette in piazza De Ferrari arricchiranno l’offerta cittadina nel periodo natalizio e contribuiranno a diffondere e rafforzare il messaggio 'compra sottocasa', che per il quinto anno le istituzioni e le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato genovesi e liguri hanno scelto di rilanciare durante le feste”.

Per Cna Genova il Mercatale, edizione dopo edizione, rappresenta una duplice sfida: da una parte confermarsi sempre di più come evento clou delle festività natalizie genovesi e dall'altra trovare ogni anno nuovi spunti per innovarsi e aumentare la propria attrattività. In quest'ottica, per l'edizione 2024 Cna Genova ha scelto di sposare due cause solidali, per rendere ancora più “buono” il Mercatale.

“Come sempre ringraziamo le imprese per la partecipazione e per l'altissima qualità dei prodotti proposti, ma vogliamo ringraziare le imprese anche per l'adesione che hanno dato al nostro progetto di beneficenza – spiega il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero -. Quest'anno abbiamo voluto dare un'impronta solidale al Mercatale chiedendo alle imprese di destinare il ricavato della vendita di alcuni prodotti ad un progetto per sostenere un villaggio di bambini in Madagascar. Come Cna Genova abbiamo poi voluto sostenere in modo concreto la Camminata dei Babbi Natali, organizzata da MyTrekking domenica 22 dicembre, ultimo giorno del Mercatale. In questo caso l'iniziativa è finalizzata a raccogliere fondi per aiutare i piccoli pazienti dell'Istituto Gaslini”.