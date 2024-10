Genova, il "grazie" dei residenti di Sturla ai ragazzi spazzini

Il giorno dopo la grande pulizia effettuata dai giovani di Assagenti nel levante genovese, l'associazione degli agenti e mediatori marittimi, in collaborazione con Progetto Bolina, programma con l’obiettivo di raccogliere plastica dal mare e sensibilizzare i giovani sull’ambiente, la spiaggia di Genova Sturla si mostra limpida.

Il primo esperimento dell’anno messo in campo dal binomio si è materializzato proprio lì, in un sabato d’ottobre, con il supporto di Comune di Genova e Amiu. Protagonisti 50 persone, in prevalenza giovani senza dimenticare presenze di ogni generazione.

Il giorno dopo, nonostante una domenica di pioggia, gli abitanti del borgo hanno preso visione dell’operato dei ragazzi autori di una raccolta caratterizzata, prevalentemente, da plastica e rifiuti: “Una grande gratitudine per questi giovani che hanno voluto concedere un po’ del loro tempo per noi e Sturla. Siamo riconoscenti al lavoro di volontariato che risulta sempre più fondamentale per le nostre comunità. Vedere queste generazioni, spesso criticate, così impegnate in modo convinto è segno di solidità per il futuro. Davvero un gran bel messaggio di senso civico”.