Genova, il Gaslini attiva un point vaccinale per i bimbi 5-11 anni

di Marco Innocenti

Sarà nel piazzale tra l’entrata del padiglione 20 e l’uscita nord dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 18.20 per 58 posti

Anche l’Istituto Gaslini partecipa alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 della popolazione pediatrica per la fascia di età 5-11 anni. Dal prossimo 10 gennaio, infatti, sarà attiva, insieme con il già operativo percorso di vaccinazione dei bambini allergici a medio ed alto rischio e “ultrafragili”, anche una linea vaccinale per tutti i bambini senza profili di rischio. La vaccinazione avrà luogo presso il Tendone Covid di piazzale Tolentino, la struttura posizionata nel piazzale tra l’entrata del pad.20 “Ospedale di Giorno” e l’uscita nord dell’ospedale, dal lunedì al venerdì dalle 8.50 alle 18.20 per 58 posti/die.

Le prenotazioni sono attive sui consueti canali già in uso: online su prenotovaccino.regione.liguria.it, sportelli Cup di Asl/Aziende ospedaliere, farmacie che effettuano il servizio Cup e numero verde 800 938 818. Questa iniziativa si colloca nel quadro delle attività di supporto alla campagna vaccinale per la popolazione pediatrica, che vede il Gaslini supportare anche l’hub vaccinale di Villa Bombrini dell’ASL3, con il proprio personale medico, oltre che gestire il call center regionale per le necessità informative delle famiglie.