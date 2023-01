Genova, il gabbiotto della discordia a Portello. Sgarbi: "È immondo". Viziano: "Ti ricrederai"

"A Genova accadono cose strane - le parole di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura - In prossimità di via Garibaldi, la via più importante della città, la via dei grandi palazzi, la via della cultura genovese, si lascia costruire un silos e un gabbiotto di cemento, che impatta contro i palazzi in modo violento, e su cui non risulta una indicazione negativa della Soprintendenza ma un’indicazione del costruttore che dice che sarà rivestito di travertino. Come se - la chiosa del politico - rivestito di travertino non costituisse un impatto in questo luogo straordinario".

Il critico d'arte affida le sue parole ad un video Facebook, oggetto della contestazione è il gabbiotto costruito per collegare Piazza Portello ai posti auto interrati (in costruzione).

La risposta di Davide Viziano, presidente del gruppo che porta il suo nome, non si è fatta attendere. E' proprio lui, con la Progetti Costruzioni Spa, che sta realizzando il progetto per i parcheggi presto a disposizione dei residenti.

I due si conoscono personalmente, ma Viziano è rimasto sorpreso dalle dichiarazioni del sottosegretario: "Qualche 'simpatico' personaggio genovese ha inviato a Sgarbi delle foto cattivelle senza sapere la realtà dei fatti. I lavori stanno procedendo bene, posso dire che la piazza migliorerà decisamente. A Vittorio dico che si ricrederà, lo invito a venire a vedere il tutto a fine lavori, certo della bellezza dell'operato. Lo ospiteremo nel parcheggio con la sua lussurreggiante Bmw con la sua scorta e farà un figurone".