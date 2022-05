Genova, il direttore del Galliera Lagostena sul caos con i sindacati: "Venerdì confronto in Prefettura"

di Tiziana Cairati

Da giorni all'Ospedale Galliera sono in atto proteste per la decurtazione dello stipendio ai sanitari e per il taglio del personale. Il direttore del nosocomio Adriano Lagostena commenta l'attuale situazione.

"Oggi c'è stata l'assemblea richiesta qualche giorno fa. Un incontro fatto dopo che due sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione, che ci porterà domani ad un confronto con la Prefettura. Il tavolo sarà di raffreddamento. E noi, rispettando la procedura, aspettiamo il tavolo di domani prima di dire qualcosa", le prime parole di Lagostena.

"Tra l'altro - prosegue il dirigente - avevamo già concordato per martedì 10 un incontro in cui metteremo sul tavolo tutti i temi affrontati. Non abbiamo timore del confronto, chiaro che usciamo da un momento di grande difficoltà legata al covid che pensavamo tutti fosse interrotto il 31 marzo e che invece persite. Quindi, abbiamo necessità di recuperare i tavoli sindacali".