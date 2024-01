Genova, il Comune ha stanziato 2,5 milioni per creare un polo con piscine a Campasso

Campasso sta per affrontare una riqualificazione importante grazie al Comune che ha stanziato 2,5 milioni di euro per acquistare uno spazio accanto al parco ferroviario. Si comincia a parlare di una gara tra progetti e in lista ci sarebbe anche un'azienda spagnola come si legge sul Secolo XIX.

Il panorama del Campasso dunque è destinato a un cambiamento di prospettiva, se andrà in porto la riqualificazione nell’ambito del masterplan dello studio Boeri. Parliamo di un'area di trentottomila metri quadrati, grande come cinque campi da calcio regolamentari, che verranno appunto acquistati dal Comune dalle ferrovie, proprio per questo.

Ed è inoltre il primo passo, finanziato con risorse del Piano urbano integrato e quindi del Pnrr.

Il prezzo d’acquisto è fissato a 2.559.060 euro ma si superano i 3 milioni di euro sui 7 totali a disposizione per la “Fase 1” del progetto di riqualificazione. Progetto che prevede la risistemazione dell’area accanto al nuovo parco ferroviario del Campasso. Il progetto rientra nel più ampio ambito del Nodo ferroviario e del Terzo valico.

Le criticità del progetto riguardano soprattutto la questione ambientale, pertanto si è ritenuto di procedere alla suddivisione in fasi realizzative diverse e consequenziali. La prima fase che è quella attualmente finanziata, prevede la realizzazione di opere di sistemazione morfologica e indagine preliminare: bisognerà spostare terre, fare l’analisi di rischio e la bonifica dell’area in precedenza destinata a infrastruttura ferroviaria. La fase 2, per cui sono stati stanziati 3 milioni all’interno del piano dei lavori pubblici, include invece le indagini, la caratterizzazione e la messa in sicurezza della zona.

Intanto il Comune sta ultimando, grazie alla società Aster, la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via del Campasso e Brin, che dovrebbe essere inaugurata, entro fine mese. Questo progetto apre le porte a una nuova cittadella sportiva, e tra le idee portate avanti.L’acquisto delle aree da parte del Comune apre quindi lo scenario della futura cittadella sportiva e tra i progetti presentati si parla di grandi edifici, piscine, palestre, spa e campi sportivi. Una volta che il Comune sarà proprietario delle aree, un’eventuale proposta di project financing potrebbe essere messa a gara.