Genova, l'allarme del comandante della polizia locale Giurato: "Circa 600 chiamate l'anno per i TSO"

di Tiziana Cairati

"Rispetto al passato, adesso abbiamo una tecnologia modernissima. Gli incidenti sono in calo grazie alla politica del rigore e della prevenzione"

"Rispetto al passato, adesso abbiamo una tecnologia modernissima, con un giro di organizzazione delle pattuglie con priorità negli interventi, una videosorveglianza intelligente con riconscimento di veicoli con targhe parziali o per colore. Tutto questo è condivso con la Polizia di Stato, quindi è un sistema integrato di sicurezza", così Gianluca Giurato, comandante della Polizia Locale, a margine dell'inaugurazione della nuova centrale operativa.

"Genova - prosegue Giurato - è una città con tantissimi incidenti stradali anche se adesso sono in notevole calo. Questo vuol dire che la politica di prevenzione e rigore ha sortito gli effetti sperati. Ci vorrà un po' di tempo, perchè questa questione non si risolve in poco tempo, ma ce la faremo".

Mentre "per quanto riguarda le chiamate che riguardano le violenze nelle famiglie la polizia locale non ne riceve, noi ci occupiamo dei TSO, ne facciamo in media 500/600 l'anno", conclude il comandante.