Genova, il caffè di Covim è sempre più 'verde': accordo con Enel per ridurre le emissioni

Covim, azienda che opera sul mercato nazionale ed internazionale nel settore del caffè, ha sottoscritto un accordo per la quantificazione della Carbon Footprint di prodotto con Enel Energia. "L'azienda con sede a Genova ha rinnovato la fiducia accordata ad Enel Energia per l'energia elettrica del proprio stabilimento, dei magazzini automatizzati e degli uffici, e ha deciso di affidarsi al Gruppo anche per iniziare un nuovo percorso in ambito sostenibilità" spiega una nota.

"Con la quantificazione della Carbon Footprint di prodotto sulla capsula Solubili Compatibili Dolce Gusto, per la quale Covim ha recentemente ottenuto il premio IPLS Award 2023 nell'ambito della fiera internazionale Marca, Enel X, in conformità con la norma internazionale ISO 14067, quantificherà l'impronta di carbonio dei prodotti in termini di CO2 equivalente in un'ottica di Life Cycle Assessment (LCA). Tale misurazione permetterà di creare una baseline da cui partire per migliorare le performance emissive, in un percorso di crescita in ambito decarbonizzazione e con una maggiore attenzione all'ambiente" dice ancora l'azienda.