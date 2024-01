Genova, il 5 gennaio la partenza della Msc Poesia per la World Cruise: un giro del mondo in 121 giorni

MSC Poesia il 5 gennaio 2024 partirà da Genova per la World Cruise, un incredibile viaggio di 121 giorni, alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, attraverso 50 destinazioni e 31 paesi diversi per un’esperienza indimenticabile. MSC Poesia attraverserà il Mar Mediterraneo, circumnavigando l'Africa fino all'Oceano Atlantico per poi arrivare in Brasile, nei Caraibi, negli Stati Uniti e in Canada, prima di tornare in Europa passando per la Groenlandia e l'Islanda.





L'itinerario accompagnerà oltre 2000 ospiti alla scoperta della suggestiva Amazzonia brasiliana: dopo una sosta notturna a Rio de Janeiro e scali a Salvador de Bahia e Belém la nave risalirà il Rio delle Amazzoni fino a Manaus, città capitale dello Stato di Amazonas, ricca di cultura ed incanto, considerata come la spettacolare porta d'ingresso per l'Amazzonia. MSC Poesia proseguirà poi verso Alter do Chão nel cuore della foresta pluviale, dove connettersi con la natura e vivere appieno l'armonia e l'equilibrio dell'Amazzonia.





Il “viaggio della vita” farà sosta nelle mete più attrattive del globo, come Dakar in Senegal, Mombasa in Kenya, Namibia, Zanzibar, il Madagascar con Antsiranana e Nosy Be, le Mauritius, le Seychelles e Città del Capo, le perle dei Caraibi e New York, Nuova Scozia e Quebec, senza dimenticare le belle città del Nord Europa.