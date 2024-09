Genova, il 25 settembre al Carlo Felice il primo appuntamento con "A Bridge of Music"

Mercoledì 25 settembre 2024, alle ore 20.00, Davide Massiglia sarà alla direzione dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice, dell’arpista Ieuan Jones e del soprano Francesca Dotto nel primo appuntamento della tournée A Bridge of Music Genova - New York. L'ingresso è libero.

Il programma musicale si apre con la prima esecuzione assoluta della nuova edizione del Concertino per arpa e orchestra di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore fiorentino emigrato negli Stati Uniti nel 1939 a causa delle leggi razziali e voce unica nel panorama italiano del Novecento. Sarà presente al concerto Diana Castelnuovo-Tedesco, nipote del compositore da anni impegnata in una preziosa attività di catalogazione, divulgazione e promozione del suo vasto catalogo musicale (che spazia dalla musica per strumento solo, alla cameristica, al teatro musicale e alla musica per cinema). Il programma prosegue con Deità silvane di Ottorino Respighi, cinque liriche per soprano e piccola orchestra su testi di Antonio Rubino (disegnatore sanremese di cui quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario della morte) eseguite per la prima volta con questo organico alla Aeolian Hall di New York nel 1926. In chiusura, la celebre Sinfonia n. 4 Italiana di Felix Mendelssohn. Mario Castelnuovo-Tedesco e Ottorino Respighi rappresentano a pieno quel legame musicale tra Italia e Stati Uniti che il progetto A Bridge of Music mette in luce e che vede nel proprio epigono Lorenzo Da Ponte. Entrambi i compositori furono particolarmente attivi negli USA, dove diverse prime assolute di loro lavori vennero calorosamente accolte dal pubblico e dalla critica (ne sono esempio i successi del Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra di Castelnuovo-Tedesco e di Maria Egiziaca e Vetrate di chiesa di Respighi).

A Bridge of Music è un progetto culturale internazionale ideato dal Sovrintendente Claudio Orazi nel 2016 con lo scopo di valorizzare la musica quale volano della diplomazia culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel 2025 ricorrerà il bicentenario dell’esecuzione della prima opera lirica italiana degli Stati Uniti (Il barbiere di Siviglia, novembre 1825). In vista delle celebrazioni per tale significativo appuntamento e dopo il successo della programmazione dedicata del 2023, l’Opera Carlo Felice propone una tournée 2024 che si inaugura a Genova con il concerto diretto da Davide Massiglia, per proseguire attraverso un ponte ideale fino a New York, dove Donato Renzetti – direttore emerito del Teatro –, l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice e il violinista Giuseppe Gibboni (vincitore del 56° Premio Paganini) saranno protagonisti di un concerto in doppia data (martedì 8 e mercoledì 9 ottobre alle ore 20.00 alla Saint Patrick’s Old Cathedral) dedicato a Lorenzo Da Ponte e a Niccolò Paganini con musiche di Mozart e Paganini.

La tournée si avvale del supporto di Italea, Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea NextGenerationEU, Ministero della Cultura, Comune di Genova, Regione Liguria, Fondazione Corriere della Sera, inLiguria - Agenzia Regionale per la Promozione Turistica, Columbia University, Premio Paganini, Lorenzo Da Ponte Institute, National Italian American Foundation, Comune di New York, Saint Patrick’s Old Cathedral, Friends of the Erben Organ, Italian American Museum, Little Italy Merchants Association e Mulberry Street Partnership.