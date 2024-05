Genova, i giovani e le professioni del mare si incontrano al Blue District

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo il grande successo della prima edizione 2023, tornano le giornate di orientamento e reclutamento dedicate ai giovani e agli studenti che vogliono avvicinarsi ai mestieri e alle professioni della nautica dei super yacht, organizzate da Genova Blue District, nell’ambito del progetto Blue Skills, e da Genova for Yachting, l’associazione che rappresenta il comparto della nautica professionale genovese.

Doppio appuntamento in via del Molo 65, con la collaborazione dell’Università di Genova, ma con invito aperto anche a studenti delle superiori e a giovani inoccupati.

L’evento passa da una a due giornate differenziate per target – diplomati e laureati, maestranze, artigiani - con l’obiettivo di offrire più tempo e più occasioni di contatto. Il programma prevede ogni giorno due sessioni: una al mattino di presentazione e illustrazione dei mestieri e delle professioni che si possono svolgere in questo comparto, una (pomeriggio) di contatto diretto con le aziende di Genova for Yachting che saranno presenti - cantieri, agenzie specializzate, aziende specializzate, società di servizi e professionisti – e offriranno ai giovani e agli studenti la possibilità di effettuare colloqui individuali per concrete occasioni di lavoro e per approfondire e raccogliere utili informazioni per mettere a fuoco il loro futuro progetto formativo o di sbocco professionale. Per le scuole tecniche e professionali di settore sarà l’occasione di sviluppare contatti e opportunità per visite aziendali e tirocini in alternanza ( PCTO).

Il colloquio per i giovani laureati e laureandi sarà un’occasione per capire quali sono le competenze maggiormente richieste dalle imprese e toccare con mano le esigenze di un settore in continua evoluzione. L’Associazione Italiana Yacht Master e l’Associazione Marittimi Diporto (A.Ma.Di) saranno presenti per dare consigli orientativo/professionali ai candidati che vogliono intraprendere professioni di bordo.