Genova, "I combustibili a basso contenuto di carbonio per il trasporto": lunedì 16 ottobre il convegno a Palazzo Ducale

Tutte le tecnologie potenzialmente in grado di contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti debbono essere prese in considerazione per assicurare una transizione climatica in armonia con il principio della neutralità tecnologica. In Europa oggi circolano su strada circa 300 milioni di veicoli leggeri e pesanti per il 99% equipaggiati da motori a combustione interna. Quindi ancora per diversi decenni questi veicoli stradali resteranno in circolazione e per la loro decarbonizzazione occorrerà rendere i motori a combustione interna carbon neutral e questo potrà essere conseguito unicamente azzerando la carbon intensity dei combustibili liquidi e gassosi che li alimenteranno. I carbon neutral fuels sono biofuels liquidi e gassosi, combustibili sintetici e idrogeno verde. Presentano una carbon intensity prossima allo zero e quindi giocheranno un ruolo fondamentale per la decarbonizzazione dei veicoli stradali sia di nuova immatricolazione che, soprattutto, di quelli già circolanti. Relatore della conferenza che si terrà lunedì 16 ottobre 2023 a Palazzo Ducale, nella sede dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere, l'ingegner Franco Del Manso, responsabile del dipartimento “Rapporti internazionali Ambientali e tecnici” di Unem, associazione delle Compagnie Petrolifere operanti in Italia.