Genova, Gruppo Spinelli, pubblicato bilancio sostenibilità: in crescita tutti gli indicatori

Il Gruppo Spinelli presenta il suo primo Bilancio di Sostenibilità, all'insegna di due parametri: riduzione delle emissioni e aumento delle assunzioni. Il valore economico distribuito sul territorio agli stakeholder (dipendenti, fornitori, comunità locale e azionisti) ammonta a 156 milioni di euro. Redatto in forma volontaria, rappresenta “un ulteriore passo tangibile del nostro percorso evolutivo sui vari temi Ambientali, Sociali e di Governance” spiega Roberto Spinelli (nella foto), alla guida dell’azienda insieme al padre Aldo.

Dai numeri del documento emerge il dato del valore distribuito sul territorio, pari a 156 milioni di euro. La quasi totalità di questo numero ha un impatto diretto sul territorio nazionale e in particolare sulla Liguria.

“Questo Bilancio descrive un anno solido costituito da sfide affrontate e vinte dal Gruppo Spinelli – commenta Roberto Spinelli –Dal punto di vista dei valori economici, i risultati positivi raggiunti nell’ultimo esercizio sono fonte di grande soddisfazione ed orgoglio. Sappiamo che all’orizzonte ci sono nuove sfide a cui dobbiamo prestare la massima attenzione, prima tra tutte quella della decarbonizzazione dei porti italiani. Il Gruppo Spinelli giocherà un ruolo importante nelle epocali trasformazioni del settore, seguendo l’impulso dell’Agenda 2030 dell’ONU che rimarrà fonte di ispirazione da qui in avanti”.

“Già da diversi anni il Gruppo Spinelli investe per mettere in campo innovazioni che consentano una decisa riduzione dell’impatto ambientale e questo primo Bilancio di Sostenibilità rappresenta un’occasione per comunicare i risultati raggiunti secondo criteri e standard internazionali certificati” spiega Almanio Romano, CFO del Gruppo. “L’Agenda 2030 dell’ONU ha rappresentato e rappresenta la guida e l’impulso per continuare a ideare e progettare soluzioni sempre più innovative e attente all’ambiente e alla comunità. Il Gruppo sta già contribuendo a 9 dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e stiamo lavorando per aumentare il nostro contributo”.

Il Bilancio di sostenibilità è stato redatto in conformità ai Sustainability Reporting Standards pubblicati dal Global Reporting Initiative (GRI Standards) con il supporto di Marsh Advisory e certificato dalla società di revisione indipendente EY.

Alcuni numeri del Bilancio di Sostenibilità: 156 Milioni di valore distribuito; 9 gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite a cui il Gruppo sta già contribuendo; 645 i dipendenti nel 2022, in crescita rispetto all’anno precedente grazie a 69 nuove assunzioni; 89% la quota di spesa nei confronti di fornitori locali (territorio nazionale) rispetto al totale; -90%: la riduzione delle emissioni in atmosfera dei mezzi pesanti del gruppo grazie all’utilizzo del carburante green HVO di Eni; +20%: l’aumento del fatturato rispetto al 2021.