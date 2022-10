Genova, gruppo di giovani vola in Svizzera per una competizione di scienza e robotica

Una prestigiosa partecipazione. Alla First Global Challenge, competizione internazionale di scienza e robotica che si è tenuta a Ginevra dal 13 al 16 ottobre, Genova ha potuto dire la sua, con il team IBot che ha tenuto alta la bandiera della Superba. In questa manifestazione che ha visto la presenza di team da ben 162 paesi, i genovesi, arrivati in Svizzera con il proprio robot, "Brando, Magnum, Aka life", hanno chiuso 75esimi.

L'accompagnatore Mauro di Fazio ha sottolineato quanto questa esperienza sia stata formativa e arricchente a livello umano, con uno scambio culturale avvenuto con giovani provenienti da ogni parte del mondo, con i quali si è potuto condividere idee, conoscenze e gadget, come è testimoniato dal viaggio di ritorno, in cui i genovesi hanno potuto fare la conoscenza del team iraniano. Questo è stato il vero successo ancor più del mero piazzamento in classifica.

Di Fazio ha ringraziato anche coloro che nel corso dei quattro giorni di competizioni sono accorsi a sostenere la squadra: dal console italiano a Ginevra Tomaso Marchegiani al professor Luca Valenziano, rappresentante scientifico dell’ambasciata (sostenitore particolarmente accanito che ha seguito tutte le gare), passando per i vari italiani in Svizzera che sono passati a trovare i ragazzi, informati della presenza tricolore sui canali social dell’ambasciata.

L'avventura si è poi conclusa con una affascinante visita al Cern organizzata da Italian Teacher Programmes, durante la quale gli scienziati hanno spiegato le attività che vengono effettuate all'interno dei vari laboratori. I ragazzi hanno avuto la possibilità di osservare Atlas, il rilevatore di particelle che ha permesso di provare l’esistenza del bosone di Higgs, scoperto dieci anni fa e la cui scoperta è anche omaggiata quest'anno al Festival della Scienza in programma a Genova in questi giorni, con uno spettacolare videomapping che si ripete ogni sera in Piazza Matteotti sulla facciata di Palazzo Ducale.