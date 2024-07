Genova, Gronda, Sanna (Pd): "Espropri, lavori e tanti disagi per un'opera che ad oggi ha più dubbi che certezze"

“La situazione legata alla Gronda di Genova si fa sempre più nebulosa. Il ministro Salvini nella Sua recente visita ha, come da copione, scaricato le colpe su altri, dimenticandosi dei proclami del dicembre del 2022 quando si parlava di lotto zero e in realtà una serie di date mai confermate con gli atti e nemmeno nel cronoprogramma.” Così Armando Sanna, Vice presidente del Consiglio regionale del Partito Democratico.

“L'opera è ferma al palo e lui continua a promettere qualcosa che non si realizza.

Contestualmente è arrivata la parziale ammissione del viceministro Rixi che l'opera è costosa e ha bisogno di uno studio differente.

Tutto questo, - continua Sanna - in una situazione in cui non si ha conoscenza della fattibilità reale dell’opera, in cui l’aumento dei costi è solo uno dei problemi. C’è una valle, la Valpolcevera, in cui stiamo assistendo da tempo ad espropri, abbattimenti, cambi di viabilità dalla sera alla mattina senza che i residenti sappiano nulla e, da ultimo, lavori per lo spostamento del campo sinti di Bolzaneto, nell’assenza di un confronto per il superamento del campo, senza alcuno spirito di condivisione e di collaborazione per il rispetto dei cittadini(e per gli stessi abitanti del campo) e di mitigazione delle ricadute sul territorio, quando l’obiettivo comune dovrebbe essere quello di chiudere definitivamente la stagione dei campi, prendendo esempio da positive esperienze italiane ed europee.

Una gestione, ribadisco, senza conoscere le sorti di un progetto che oggi ha certamente più dubbi che certezze e che, oltre a privare Genova e Liguria di un’infrastruttura fondamentale, mette a disagio e in difficoltà estrema i cittadini dell’intera Valpolcevera.” conclude Sanna.