Gronda di Genova, Bucci a Dello Strologo: "Dovrebbe vergognarsi di fare certe affermazioni"

di Redazione

"Quelli che difendono lui sono coloro che hanno fermato tutto. Almeno un po' di dignità"

Una mattinata in apparenza tranquilla quella a Palazzo della Borsa durante l'assemblea di Spediporto alla presenza del Governatore Toti, il sindaco Marco Bucci e il candidato sindaco Ariel Dello Strologo. E, invece, no. In vista delle elezioni, ogni secondo è utile, infatti, per sfidarsi a parole.

E così, mentre Dello Strologo 'stuzzica' l'avversario Bucci, quest'ultimo raccoglie 'l'attacco' e sfodenrando la sciabola colpisce duro. Il motivo? La Gronda.

"Mi stupisco che si attende qualcosa da parte mia, quando sulla Gronda da 5 anni ci sono al comando il sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti", così Dello Strologo a margine dell'evento in via XX Settembre.

Non si fa attendere la replica di Marco Bucci: "Dello Strologo dovrebbe vergognarsi di certe affermazioni che fa, perchè sono quelli che difendono lui che hanno fermato tutto perchè sono stati al Governo. Almeno un po' di dignità. Sostenere che quelli che sono con lui sono gli stessi che l'hanno difesa ci vuole un coraggio da leoni".

Il primo cittadino della città Metropolitana prosegue: "Blu, green e smart, mi hanno colpito perchè sono un bel segnale: blu per la blu economy, che per noi di traduce negli investimenti a livello portuale. Green perchè vogliamo che (Genova) sia green, e in questo senso ci stiamo muovendo. Pensate ad esempio all'ex Miralanza. Infine, smart, una parola che per la digitalizzazione è fondamentale".

"Il problema delle materie prime c'è - prosegue Bucci - e deve essere risolto a livello governativo. Sulla Gronda il ministro ha detto di voler attendere il nuovo sindaco per far in modo che tutti siano d'accordo con la Gronda. La cosa mi lascia perplesso... chi non è d'accordo sulla gronda o sulle opere infrastrutturali non so neanche se dovrebbe essere qui a questo incontro".