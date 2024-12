Genova: giunta comunale itinerante, scintille M5S-Lega

Le Giunte comunali itineranti a Genova continuano a suscitare polemiche politiche. Da un lato, il capogruppo del Movimento 5 Stelle (M5S) in Consiglio comunale, Fabio Ceraudo, ha criticato aspramente questa iniziativa, definendola una "pessima trovata pubblicitaria" che risponde esclusivamente alla perenne campagna elettorale del centrodestra. Secondo Ceraudo, il facente funzioni di sindaco Pietro Piciocchi si sarebbe improvvisamente reso conto della necessità di "stare in mezzo alla gente", ma solo dopo aver ereditato una città "ingessata" dal lungo periodo in cui l'ex sindaco, ora decaduto, era "affaccendato in altre faccende".

Ceraudo ha anche accusato l'amministrazione Piciocchi di ridicolizzare l'ente con le Giunte itineranti, considerandole come una farsa che non risolve nulla, ma anzi, rinvia ulteriormente le azioni concrete. "Dire ora, a pochi mesi dalle elezioni comunali, che bisogna essere in mezzo alla gente, capire i bisogni e non temere le critiche, è al limite del ridicolo", ha dichiarato. "Lo scoprono solo ora che esiste un territorio per troppo tempo inascoltato?" Ceraudo ha quindi sottolineato l'ipocrisia della scelta della giunta di iniziare le sedute itineranti a Ca' Nova di Pra', un quartiere che, secondo lui, ha visto per anni le problematiche locali ignorate, nonostante le denunce ripetute del M5S.

Dall'altro lato, la Lega ha difeso con forza l'iniziativa delle Giunte itineranti, respingendo le critiche del M5S. In una nota, il gruppo della Lega ha definito le critiche dei 5 Stelle come una dimostrazione di "scarsa comprensione" e una "visione miope" dei bisogni reali dei cittadini. Secondo la Lega, le Giunte itineranti rappresentano uno strumento concreto di ascolto che porta i problemi dei quartieri direttamente nelle sedi decisionali, favorendo un confronto diretto con i cittadini, le associazioni e i comitati locali. La Lega ha sottolineato che la giunta non è uno "show", come affermato da Ceraudo, ma un mezzo per affrontare e risolvere i problemi sul campo.

"Le giunte itineranti proseguiranno in tutti i municipi, per dare una voce reale ai cittadini e ascoltare chi vive il territorio ogni giorno", ha dichiarato la Lega. L'amministrazione comunale, ha aggiunto il gruppo, ha sempre dimostrato di essere vicina ai bisogni della città, con risultati concreti che sono sotto gli occhi di tutti, e Piciocchi sta facendo bene a confrontarsi direttamente con il territorio.