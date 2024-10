Genova, giovane si schianta contro un semaforo in corso Europa

E' di un semaforo abbattuto e un'auto distrutta il bilancio di un incidente autonomo avvenuto questa mattina presto in corso Europa, a Genova.

Troppo veloce? - Le cause dello schianto, avvenuto all'altezza di via Shelley, sono ancora in fase di accertamento: è possibile che il ragazzo alla guida abbia spinto troppo sull'acceleratore ma non sono escluse altre ragioni.

Nessun ferito - A parte per il semaforo e per la macchina lo schianto non ha avuto gravi conseguenze: il giovane è infatti uscito da solo dal veicolo e non ha avuto bisogno di particolari cure mediche.