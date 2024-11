Genova: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, appuntamento il 16 novembre

Sabato 16 novembre si rinnova anche a Genova l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare che permette a tutti di contribuire alla raccolta di alimenti non deperibili da destinare alle persone in difficoltà. In oltre 11.600 supermercati sparsi in tutta Italia, più di 150.000 volontari, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti a donare prodotti a lunga conservazione, come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e alimenti per l'infanzia.

Un gesto di solidarietà che coinvolge tutta la Liguria - In Liguria sono 372 i punti vendita convenzionati con il Banco Alimentare, che ogni giorno sostengono 67.500 persone bisognose. Quest'anno, saranno 436 i supermercati coinvolti nella raccolta regionale. "La Colletta Alimentare è un gesto semplice, ma alla portata di tutti; un piccolo ma significativo atto di solidarietà per aiutare le tante persone che vivono una situazione di difficoltà sul nostro territorio", ha dichiarato Gabriella Andraghetti, presidente del Banco Alimentare della Liguria.

Il recupero degli alimenti: una tradizione che dura dal 1996 - Dal 1996, il Banco Alimentare della Liguria si occupa del recupero e della distribuzione di alimenti ancora integri e non scaduti, che altrimenti verrebbero destinati alla distruzione perché non più commercializzabili. Grazie a questa operazione, ogni giorno vengono distribuiti gratuitamente alimenti a 372 strutture caritative locali. Nel 2023, sono state redistribuite circa 3.000 tonnellate di generi alimentari, un impegno che continua a crescere per sostenere le persone più vulnerabili della regione.