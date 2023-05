Genova, giornata mondiale della Croce Rossa: a palazzo Tursi esposta la bandiera

Da stamattina, e sino a domenica 14 maggio, la bandiera della Croce Rossa Italiana sventolerà sulla facciata di Palazzo Tursi in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebra proprio oggi, 8 maggio, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

Il vessillo è stato consegnato stamattina all'assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile Sergio Gambino dalla presidente del comitato di Genova Federica Bonelli e da Cristina Lamberti in rappresentanza di tutti i volontari che in Italia sono oltre 150mila e nel mondo superano i 98milioni. L’emblema della Croce Rossa è presente sul Municipio di Genova accanto alla bandiera di San Giorgio, al Tricolore e a quella dell’Europa simboli delle nostre appartenenze e di valori comuni. In serata poi, per celebrare ulteriormente questa Giornata speciale, la fontana di piazza De Ferrari sarà illuminata di rosso.

«Oggi si celebra una giornata speciale che rende onore ad un’organizzazione il cui impegno globale al fianco delle persone in difficoltà è essenziale in più ambiti – dichiara l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione Civile Sergio Gambino –. Il Comune di Genova è profondamente grato alla Croce Rossa per la disponibilità e il prezioso supporto fornito ogni volta che ve ne sia bisogno. Ringraziamo le donne e gli uomini che dedicano il proprio tempo agli altri mostrando umanità, coraggio e professionalità perché il loro è un tangibile quotidiano esempio di quanto sia importante il volontariato nelle nostre vite».

«Anche quest’anno, grazie ad un accordo con Anci, ci è stata data la possibilità di esporre la nostra bandiera a Palazzo Tursi – commenta Federica Bonelli, presidente del comitato di Genova della Croce Rossa Italiana -. Ringraziamo il Comune di Genova per la consueta disponibilità e per la costante presenza in una collaborazione che ci vede coinvolti anche con la Protezione Civile a cui diamo supporto in occasione di manifestazioni, grandi eventi e in ambito emergenziale. Noi operiamo in diversi ambiti sociali sia per l’assistenza alle persone senza dimora sia nell’area minori avendo in carico una struttura che accoglie mamme e bambini vittime di violenza».

Alla cerimonia sono intervenuti anche il comandante del Centro Mobilitazione Nord Ovest Emanuele Mattiello insieme a Marco Lupi che del Corpo Militare della C.R.I. è responsabile Affari Generali; Rosa Fabbricatore, vice ispettrice Infermiere Volontarie del Comitato di Genova della Croce Rossa, e il volontario Artur Vrenna.