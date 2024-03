Genova, Giornata mondiale dell'acqua: Costa Edutainment, mezzo milione di litri potabili nelle zone di crisi umanitaria

In occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, che si celebra il 22 marzo, Costa Edutainment è accanto a Oxfam Italia per portare 500.000 litri di acqua pulita a 1.800 persone coinvolte in emergenze umanitarie nel mondo.

L’acqua è un elemento naturale che per Costa Edutainment e costituisce un fil rouge per tutte le strutture gestite, dagli Acquari di Genova, Cattolica e Livorno, al parco Oltremare. Può essere un mezzo di aggregazione e divertimento come nei parchi acquatici Aquafan e Caravelle, ma è soprattutto una risorsa naturale, una ricchezza da preservare e utilizzare con grande responsabilità.

L’iniziativa si propone di offrire un aiuto concreto a persone – soprattutto a donne e bambini - che, in gravi situazioni di emergenza o crisi, rischiano di ammalarsi o addirittura morire a causa dell’uso di acqua sporca.

“Siamo felici di poter contribuire a fornire 500.000 litri di acqua a chi vive in situazioni drammatiche e di emergenza. Grazie al supporto di Oxfam raggiungeremo famiglie colpite da crisi umanitarie gravissime, esposte continuamente a malattie ed epidemie, costrette a bere e utilizzare acqua sporca, mettendo a rischio la propria vita – afferma Simona Bondanza, Sustainability Manager di Costa Edutainment -. L’inizio dell’alta stagione nei nostri parchi rappresenta anche un’occasione di sensibilizzare i visitatori sull’uso responsabile dell’acqua, risorsa sempre più rara e preziosa, essenziale per la vita”.

In tutti i parchi del gruppo verranno esposti materiali di comunicazione che informeranno il pubblico sul progetto, sensibilizzandolo sul tema dell’accessibilità dell’acqua pulita e potabile e sulla necessità sempre più impellente di un consumo attento e consapevole da parte di tutti. Sugli stessi materiali, il pubblico troverà un invito a sostenere l’importante lavoro svolto da Oxfam per le popolazioni in stato di emergenza contribuendo con una semplice donazione tramite sms al numero 45593 nell’ambito della campagna Sms solidale di Oxfam Italia on air fino al 9 aprile.