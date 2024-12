Genova: giornata mondiale contro Aids, Commissione speciale per informazione e prevenzione

Oggi, 1° dicembre, si celebra la Giornata Mondiale contro l’AIDS, una ricorrenza istituita nel 1988 durante il Summit mondiale dei ministri della Sanità per sensibilizzare sull'infezione da HIV e sull'epidemia di AIDS. L'iniziativa, che fino al 2005 è stata coordinata da UNAIDS, mira a promuovere la consapevolezza sul virus HIV e sui suoi effetti globali, che, a partire dal 1981, hanno causato oltre 25 milioni di vittime.

"Nel Comune di Genova è stata istituita una commissione speciale per contrastare ogni forma di discriminazione", afferma l’assessore alle Pari opportunità e ai Giovani, Francesca Corso. "Recentemente abbiamo trattato, su iniziativa del presidente Filippo Bruzzone, il tema dello stigma che ancora oggi colpisce le persone malate di AIDS. È essenziale promuovere comportamenti di prevenzione, eseguire controlli regolari e combattere lo stigma che accompagna la malattia. Oggi con l'AIDS si può convivere, ma la diagnosi tempestiva è fondamentale".

Il miglioramento delle terapie antiretrovirali ha cambiato radicalmente la gestione dell'infezione da HIV, trasformandola in una patologia cronica che consente ai pazienti di vivere una qualità di vita migliore. Tuttavia, come sottolinea la dottoressa Ina Maria Hinnenthal, direttore del Ser.D. ASL3, l’attenzione al tema è diminuita negli ultimi anni, soprattutto tra i giovani, per i quali le diagnosi sono in aumento, spesso a causa di rapporti sessuali non protetti. "Inoltre, è preoccupante l’aumento di diagnosi tardive», aggiunge la dottoressa, "che evidenziano la necessità di intensificare la prevenzione primaria e l'informazione".

A Genova, numerose strutture pubbliche e private sono attive nella prevenzione e nel supporto alle persone sieropositive. Tra queste, Anlaids, un'associazione senza scopo di lucro presente dal 1987 in Liguria, si impegna nella diffusione della cultura della prevenzione e nella promozione di test HIV. Secondo i dati dell'associazione, in Italia ci sono circa 135.000 persone con HIV, e ogni anno vengono registrati circa 2.000 nuovi casi, l'85% dei quali legati a rapporti sessuali non protetti.

Anlaids offre anche il servizio "Io C’entro", un punto di accesso sicuro dove i cittadini possono eseguire test HIV gratuiti, ricevere informazioni e supporto psicologico. Inoltre, i Ser.D. ASL3 nei vari distretti della città offrono ambulatori dedicati alla prevenzione e allo screening per l'HIV, con la possibilità di eseguire test anonimi e gratuiti.

Inoltre, l'Unità di Strada del Progetto Fenice, in collaborazione con Afet Aquilone, svolge attività di prevenzione e sensibilizzazione sui comportamenti a rischio, sia per l'HIV che per le malattie a trasmissione sessuale, nelle zone più frequentate della città.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, domenica 1° dicembre, Afet Aquilone e Anlaids allestiranno un infopoint al Centro Banchi (Vico delle Compere) dalle 18 alle 22, dove sarà possibile ricevere informazioni, materiali educativi e fare il test HIV gratuitamente.

Per informazioni sui servizi di prevenzione e per prendere appuntamenti, i cittadini possono rivolgersi ai vari distretti della ASL3, che sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.30.