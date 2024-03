Genova: Giardini Malinverni, municipio Centro Est mette fine al degrado

Su sollecitazione dei residenti nella zona, il Municipio Centro Est ha attuato una serie di iniziative funzionali a porre fine al degrado nei Giardini Malinverni, area soprastante la Stazione Principe. "Grazie allo stretta collaborazione tra il Municipio Centro Est, presieduto da Andrea Carratù e il Comitato per la Riqualificazione - dice in una nota Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in Municipio Centro Est - siamo riusciti a mettere in atto tutta una serie di interventi e di attività patrocinate dal Municipio, che hanno piano piano allontanato spacciatori e senza fissa dimora dai giardini. Il Municipio ha installato una ringhiera che funge da deterrente per chi vuole accamparsi all’interno dei giardini, si è intervenuti per la potatura degli alberi e la messa in sicurezza e il comitato tutti i giorni apre e chiude i cancelli. I giardini vengono presidiati e al loro interno si organizzano delle attività come il mercatino solidale e il doposcuola per i ragazzi.

"La Lega da tempo porta avanti con soddisfazione questo lavoro in Municipio assieme a tutta la coalizione, orgogliosi di aver ridato al tessuto sociale un punto di ritrovo - conclude Di Cesare - dove i bambini possono oggi giocare in tranquillità senza aver paura di essere punti dalle siringhe lasciate dai tossicodipendenti".