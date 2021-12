Genova, già lunghe code in A7 in entrambe le direzioni: segnalati 4 km dopo Busalla

di Edoardo Cozza

Rallentamenti anche nella direzione opposta verso Milano; traffico anche a Masone, Arenzano e tra Rapallo e Recco sulle altre autostrade: incidono i cantieri

Lunedì mattina ed è già tempo di bollettini del traffico con situazioni che iniziano a essere complesse sul nodo ligure e genovese. I maggiori problemi, per ora, sono segnalati sulla A7: tra Busalla e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure si registrano 4 chilometri di coda per i lavori in corso. Rallentamenti e un chilometro di coda anche in direzione opposta, verso Milano, tra Genova Bolzaneto e Busalla.

Anche sulle altre autostrade che attraversano la Liguria i cantieri attivi provocano traffico: è il caso della A12, ad esempio, dove tra Rapallo e Recco (in direzione Genova) c'è un chilometro di coda; sullo stesso tracciato sono 2 i chilometri registrati tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova, sempre in direzione del capoluogo.

Sulla A10 ben 5 chilometri di coda tra Arenzano e Genova Pra', sempre per cantieri e sempre per arrivare in città; sulla A26 coda di 2 chilometri tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per arrivare a Voltri.