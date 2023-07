Genova, Gambino sul palazzo evacuato in via Terpi: "I 42 evacuati potrebbero rientrare prima di un mese"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

C'è stata solo una comunicazione telefonica, ma nelle prossime ore i vigili del fuoco porteranno in procura una prima informativa e allora si potrà decidere se aprire un fascicolo o meno per il palazzo di via Terpi, sopra il cantiere per lo scolmatore del Bisagno, evacuato ieri pomeriggio dopo che i sensori installati sulle fondamenta dell'edificio hanno suonato segnalando movimenti sospetti. I pompieri, con Pubblica incolumità e Protezione civile, hanno fatto allontanare 31 nuclei familiari, per un totale di 42 persone. In 12 sono stati sistemati in albergo, mentre gli altri hanno trovato ospitalità da amici e parenti.

Approfondimenti verranno effettuati anche sui lavori per consolidare le fondamenta dell'edificio: per precauzione si è deciso di liberare l'immobile finché l'opera non verrà completata. Un'operazione che durerà al massimo un mese.