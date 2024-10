Genova: funivia Begato, oppositori in piazza sabato 5 alla Stazione Marittima

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre dalle 10 alle 12 davanti al cantiere in via Bersaglieri d'Italia, di fronte all’uscita della metro di Principe. Gli attivisti del circolo di Legambiente Polis e del gruppo “Con i piedi per terra” trasformeranno il cantiere della funivia Stazione Marittima - forte Begato in uno spazio di partecipazione attiva e creativa per ribadire il NO a un’opera che considerano inutile e che impatterà soprattutto sui quartieri di Lagaccio, Oregina, San Teodoro e Granarolo, ma anche sul resto della città.

"L’allestimento-performance sarà un momento collettivo per raccontare due anni e mezzo di resistenza attraverso articoli, immagini e volti di chi è stato al nostro fianco e di chi vorrà metterci la faccia - racconta Irene Sanguineti, di Legambiente Polis - Invitiamo chiunque voglia partecipare a portare il proprio contributo e a lasciare un segno visibile sul cantiere. Sarà anche l'occasione, per chi lo desidera, di sostenere la battaglia legale con una donazione".

Per partecipare al flash mob si dovrà portare una propria foto con scritto #facciaAfacciaNofunivia oppure mandarla per mail a legambiente.polis@gmail.com

L'attività del comitato va avanti su più fronti: dal 28 agosto scorso è in corso un presidio permanente, ogni giorno, in via Bersaglieri d’Italia. "Cerchiamo di creare partecipazione – dichiarano dal Comitato Con i Piedi per Terra - l’opposto insomma di quello che ha fatto il Comune fino a oggi, evitando accuratamente di parlare del progetto con chi in questi quartieri ci abita".

Anche sul versante legale le iniziative proseguono. Ad agosto è stato presentato il quarto ricorso a seguito del parere favorevole, anche se con prescrizioni, al progetto espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR. Nel frattempo il TAR ha fissato la prima udienza a maggio del 2025.