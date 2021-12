Genova, fumo nell'ascensore della metro in piazza De Ferrari: intervengono i vigili del fuoco

di Marco Innocenti

L'intervento poco dopo le 17. Il servizio è comunque rimasto regolarmente attivo sia in ingresso che in uscita dalla stazione della metropolitana

A far scattare l'allarme e il conseguente intervento dei vigili del fuoco è stato del fumo che è stato notato uscire da una delle cabine dell'ascensore della stazione della metropolitana di piazza De Ferrari a Genova. Il tutto per cause ancora da accertare, forse un corto circuito di lieve entità in uno dei pannelli elettrici dell'ascensore stesso.

Nessun pericolo comunque per i passanti e per i viaggiatori, tanto che non è nemmeno stato necessario interrompere il regolare servizio metro, che è andato avanti anche durante l'interveto dei vigili del fuoco, arrivati con una squadra per verificare la situazione e mettere in sicurezza l'impianto. Intorno alle 18, l'ascensore è tornato a funzionare.