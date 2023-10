Liguria, ‘Frecciarosa”: il 18 ottobre torna il treno della prevenzione per la lotta contro il tumore al seno

A ottobre parte la tredicesima edizione di ‘Frecciarosa’, un’iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del Ministero della Salute e con la partecipazione della Società scientifica AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica).

L’iniziativa prevede che, fino al 31 ottobre, mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno, medici e volontari si troveranno a bordo di questi treni “speciali” per raggiungere un pubblico vasto e diversificato. L’obiettivo principale del progetto è informare, sensibilizzare ed effettuare veloci consulti tra le varie stazioni per favorire la prevenzione del carcinoma mammario, il più diffuso nel nostro Paese.

“L’impegno di Trenitalia per ‘Frecciarosa’- sottolinea il Presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla- dimostra quanto siano cruciali per noi le iniziative in ambito sanitario. Siamo orgogliosi di essere insieme a Fondazione IncontraDonna e alle istituzioni, in particolare il Ministero della Salute, per poter offrire ai cittadini e ai nostri viaggiatori un servizio a tutela della salute.”

Il Frecciarosa’ farà tappa il 18 ottobre in Liguria con consulenze programmate a bordo di due treni Intercity Milano – Ventimiglia e viceversa.

La nuova edizione parte, inoltre, con un nuovo prestigioso riconoscimento: la medaglia del Presidente della Repubblica per l’alto valore sociale e nazionale dell’iniziativa. Lo scorso anno, infatti, sono stati coinvolti 25.000 viaggiatori, distribuiti 15.000 vademecum della salute ed effettuate più di 1000 prestazioni a bordo treno.

“Sono fermamente convinto che la lotta al cancro potrà essere vinta solo attraverso un deciso investimento nelle attività di prevenzione – afferma il Ministro della Salute Orazio Schillaci nella prefazione al Vademecum -, sin dai primi giorni del mio mandato ho posto la promozione degli stili di vita corretti in cima alle priorità della mia agenda e fin da subito ho rilanciato con forza le attività di sensibilizzazione sui programmi di screening, anche per recuperare i ritardi accumulati durante la recente pandemia. Ora più che mai siamo consapevoli che investire sulla prevenzione e sull’educazione sanitaria sia la chiave di volta per costruire società più sane e migliorare la vita di ogni persona”.

Quest’anno il booklet dell’iniziativa è stato tradotto in inglese in modo tale da rendere accessibile il servizio di prevenzione medica anche agli stranieri ed è reperibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l’intero mese.

“La prevenzione - afferma Francesco Vaia, Direttore Generale della prevenzione del Ministero della Salute - deve essere il nostro undicesimo comandamento, a partire dagli stili di vita. Promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce è infatti fondamentale e l’iniziativa ‘Frecciarosa’ ha il merito di portare attivamente questi temi all’attenzione dei cittadini. La campagna è tanto più importante perché coinvolge le donne, che possono essere le vere protagoniste della prevenzione, attraverso il ruolo strategico che svolgono nella società in relazione all’adozione di corretti stili di vita”.