Genova, Franco Rossetti confermato dirigente amministrativo e gestionale di Asef

L’avvocato Franco Rossetti, 66 anni, è stato confermato dirigente amministrativo e gestionale di A.Se.F. Srl, la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze trasporti funebri. La nomina è stata formalizzata con un atto dell’amministratore unico dell’azienda, l’avvocato Maurizio Barabino. L’incarico ha una validità di due anni e consegue la scadenza del primo mandato in cui Franco Rossetti ha ricoperto la medesima carica.

“Ringrazio l’avvocato Barabino che, in continuità con la giunta comunale, mi ha manifestato piena fiducia. Da subito occorre mettersi la lavoro per portare a termine i numerosi progetti in atto – commenta Rossetti – Tra le procedure in corso, le più gravose e strategiche sono certamente la realizzazione del forno crematorio per animali d’affezione in ambito metropolitano e la casa funeraria. Si tratta di opere di grande rilievo per il settore e di interesse collettivo cittadino”. La conferma di Franco Rossetti alla guida di A.Se.F. giunge all’indomani del rinnovo del contratto nazionale di lavoro del comparto funerario, al cui tavolo A.Se.F. ha partecipato attivamente. “Le importanti novità introdotte nel contratto nazionale di lavoro sono un giusto riconoscimento all’impegno dei lavoratori del comparto – conclude il dirigente A.Se.F. – Vorrei ringraziare tutte le lavoratrici ed i lavoratori di A.Se.F. che ogni giorno, con le loro competenza e professionalità, contribuiscono a mantenere l’azienda ai massimi livelli regionali e nazionali per solidità e qualità dei servizi offerti”.

Franco Rossetti per tre mandati è stato amministratore unico di A.Se.F., divenendo successivamente dirigente amministrativo dell’azienda. In questo arco temporale l’azienda ha sempre presentato bilanci positivi, garantendo alla Civica amministrazione un costante e concreto sostegno per la manutenzione dei cimiteri ed ai cittadini genovesi piani di agevolazioni per le fasce meno abbienti.