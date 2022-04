Genova, forte vento. Amiu rimuove i fiori di plastica in via Roma e via 25 Aprile

di Redazione

Alcuni petali si erano staccati ed uno cadendo ha colpito un passante. Appelli alla prudenza in autostrada, decine di chiamate in vari punti dell'area metropolitana

Il forte vento che spira ormai da molte ore su gran parte della Liguria ha creato una serie di disagi e di piccoli incidenti.

A Genova, Amiu ha provveduto alla rimozione dei fiori plastica che erano stati posti in via Roma e via XXV aprile.

Alcuni petali si sono infatti staccati e uno, cadendo a terra, ha colpito un passante, rimasto leggermente ferito.

Per terra gli addetti alle pulizie hanno trovato almeno una trentina di detriti.

Avviso di forte vento a tratti su diversi punti della rete autostradale. Particolarmente forte fra Genova Voltri e Savona, dove sono comparsi i cartelli per invitare a guidare con prudenza.

I vigili del Fuoco da ieri sera hanno dovuto rispondere a decine di chiamate.

A Zoagli, nei pressi del cimitero due alberi sono stati abbattuti danneggiando alcune vetture in sosta. Messa in sicurezza la zona, i pompieri hanno rimosso le piante.

In Fontanabuona, un albero è caduto sulla stradache attraversa la vallata bloccandone la viabilità.