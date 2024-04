Genova, formazione: diplomati Its tecnologie comunicazione, il 90% ha già trovato lavoro

Consegna dei diplomi, oggi pomeriggio, all'auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova, agli allievi che hanno terminato uno dei corsi proposti dall'istituto tecnico superiore per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Accademia digitale del capoluogo ligure presieduta da Guido Torrielli. 47 gli studenti, di cui 25 sistemisti e 22 programmatori, ai quali è stato riconosciuto il diploma Its-Ict. Sono inoltre state assegnate 7 borse di studio ai ragazzi più meritevoli.

Presente per l'occasione l'assessore regionale alla Formazione Scajola. "La consegna dei diplomi è sempre un momento molto emozionante che rappresenta la fine di un percorso formativo, in questo caso quello Its, ma al contempo l'ingresso nel mondo del lavoro - ha detto l'assessore regionale alla Formazione Scajola -. Gli Istituti tecnici superiori della Liguria sono, infatti, sinonimo di occupazione e garantiscono lavoro a oltre il 90% di chi li completa. Dei 47 premiati oggi la stragrande maggioranza ha già trovato un impiego confermando la bontà dell'Its Accademia Digitale. Nel solo 2023 abbiamo stanziato circa 5 milioni di euro per gli Its liguri, come Regione Liguria vogliamo continuare a investire in questo tipo di formazione per migliorarla sempre di più e incentivare i giovani a iscriversi".